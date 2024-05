Jema Galanza, Creamline buhay pa sa championship

Mga laro sa Linggo: (Araneta Coliseum Arena)

4:00pm – Creamline vs Chery Tiggo

6:00pm – Choco Mucho vs Petro Gazz

BINUHAY ni Jessica Margaret ‘Jema’ Galanza ang nagtatanggol na kampeong Creamline Cool Smashsers matapos itulak sa 27-25, 23-25, 27-25 26-24 panalo kontra Petro Gazz Angels sa semifinals ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Ipinamalas ni Galanza ang matinding lakas ng loob sa pagbitbit sa Creamline umahon sa paghahabol sa dalawang puntos sa ikaapat na set, 22-24, upang ibuhos ang dalawang matitindng spike para sa 6-1 bomba na nagbigay sa Cool Smashers sa una nitong panalo sa Final Four.

“Nanginginig po ako ngayon. Hindi ko mai-explain ang nararamdaman ko. Sinabi ko na lang sa sarili ko na ibibigay ko ang lahat. Ganoon ko kamahal ang Creamlien family,” sabi ni Galanza na may 23 points sa 20 attacks, 2 blocks at 1 ace para bigyan ng buhay ang tsansa sa kampeonato ng mga defending champions.

“Lagi lang po kami talaga gigil kasi gusto namin nanalo. Grabe ang pinagdaan namin ngayon lalo na para sa team at gusto namin na mapaganda ang kampanya namin. Ganito kasarap ang mga laro kasi may pressure,” sabi pa nito.

Tumulong naman ang agad nagbalik mula KOVO Draft Combine sa Korea na si Diana Mae ‘Tots’ Carlos na may 21 puntos, Pang Panaga na may siyam na puntos, Alyssa Valdez na may 10 puntos at si setter Kyle Negrito na may 23 excellent sets.

Hinabol ng Creamline ang dalawang puntos bago inagaw ang ikaapat at huling set upang dismayahin ang Petro Gazz Angels na agad na masungkit ang unang silya sa kampeonato.

Nasayang ang laro nina Brooke Ann Van Sickle na may 23 points at Johan Sabete na may 22 puntos pati na din ang itinala ni MJ Philips na 17 puntos na may 8 attacks, 7 blocks at 1 ace.

Hindi naglayo ang Cool Smashers at Angels sa loob ng apat na set kung saan ilang beses na nagtabla ang laban at hindi lumampas sa limang puntos ang pinakamataas na kalamangan.

Nakasama naman ng Cool Smashers si Tots Carlos, na dumating sa ganap na ala-una ng madaling araw mula sa pagbiyahe South Korea matapos itong lumahok sa isinagawang try-out para sa KOVO draft.

Naiwasan din ng Creamline ang ikatlong sunod na kabiguan matapos na mabigo sa huling laro sa eliminasyon at sa unang araw ang single round na semifinals. (Lito Oredo)