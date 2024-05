Jaylen Brown, Boston martsa sa second round

PINAGBAKASYON na ng Boston si coach Erik Spoelstra at ang Miami, naiganti ng Celtics ang East finals loss sa Heat noong nakaraang taon.

Kinumpleto ng C’s ang resbak, NBA-best pagkatapos ng regular season bago kinalos sa first-round ang No. 8 Heat 4-1.

Naglista ng tig-25 points sina Jaylen Brown at Derrick White at ibinagsak ng Boston ang series-ending win 118-84 sa Game 5 sa TD Garden nitong Miyerkoles (Huwebes/PH time).

Haharapin ng Celtics sa second round ang winner ng Cleveland-Orlando series. Abante ang Cavaliers 3-2, host ang Magic ng Game 6 ngayong Sabado (araw sa Manila).

Sa Game 5, wala nang umabot ng higit 35 minutes sa starters ng Boston. Umayuda ng 16 points, 12 rebounds si Jayson Tatum, may 10 points, 6 rebounds, 5 assists si Jrue Holiday.

Naka-tig-limang tres sina White at Sam Hauser na tumapos ng 17 markers, dumistansiya hanggang 37 ang Celtics.

Injured sina starters Jimmy Butler at Terry Rozier, out din si Jaime Jaquez sa Heat na nangamote sa 3 for 29 shooting sa 3s. Naka-23 points si Bam Adebayo pero ang 15 na lang ni Tyler Herro ang nakuha niyang pangunahing suporta.

“They probably had something to motivate them even more against us,” wika ni Spoelstra. (Vladi Eduarte)