Jasper Faeldonia kampeon sa IIEE Chess Tournament

NAGKAMPEON si National Master (NM) Jasper Faeldonia ng Maynila sa katatapos lang na Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Inc. (IIEE) Labor Day Metro Central Chapter Chess Tournament na nilaro sa Cubao, Quezon City nitong Miyerkoles.

Pinisak ng 19-anyos na si Faeldonia ang nangungunang manlalaro ng Ateneo de Manila University chess team na si Kritz Albelar para masungkit ang korona sa itinalang 5.5 puntos.

Dahil sa tagumpay ay nasungkit ni Faeldonia ang P5,000 top purse, isang tropeo, medalya, sertipiko at Starshots Coffee sa event na pinagsama-samang inorganisa ng IIEE.

“It was a blessing to win here,” sabi ng Odiongan, Romblon native Faeldonia na nagpapasalamat sa kanyang pamilya at kay Ateneo program director International Master Jan Emmanuel Garcia. (Elech Dawa)