James, Issa ayaw tantanan ng mga basher

Grabe ang mga pamba-bash kay Issa Pressman at mga komento ng netizens sa pinakabagong Instagram post ni James Reid, ha!

Sa nasabing carousel format IG post ni James nitong Miyerkoles na may caption na, “Swipe to the end for something spicy,” at may icon ng sili sa dulo ng caption ay unang makikita ang short video ni James, nakatalikod ito, nakasuksok ang mukha sa mga naka hanger na damit, wala siyang damit na pang-itaas at naka-towel lang.

Sa pangalawang video sa carousel post, makikitang si James na may lalaking sinubuan ng fries. Sa nasabing post pa rin, makikitang naka-white sando si James at naka-pants na rin at tila namimili ng isusuot na polo.

Sumunod dito ang reel na makikitang nagre-recording na si James.

Pag-swipe mo ulit sa nasabing post, makikita ang picture na nakalublob ito sa pool with friends, painting ng isang lalaking lumulutang sa dagat, at kasunod nitonang photo ng sunset at sa pinakadulo ay ang short video na makikitang nakasuot ng hikaw na sili ang aktor habang inaalog-alog ang kanyang ulo.

Maraming netizens ang tila nawi-weirduhan at hindi maintindihan ang gustong ipahiwatig ng aktor sa nasabing carousel post sa IG.

May mga netizen tuloy na ibinibintang ang pagiging iba ni James sa kasalukuyang girlfriend na si Issa.

Hindi raw ganito kumilos dati ang Fil-Aussie actor at nainpluwensiyahan lang daw ni Issa.

Mostly below-the-belt ang mga biradang mababasa pa tungkol sa younger sister ni Yassi Pressman.

Over-acting ang netizens, ha. Nakakaloka at hindi na makatarungan ang mga akusasyon nila kay Issa.

Habang sinusulat ito ay wala pa ring komento si James at Issa sa mga netizen na nagbibigay na foul comments about them.

Mukhang dedma naman ang magkasintahan sa mga mapanirang komento ng mga basher.

Pero puwedeng ayaw lang nilang pumatol sa mga taong iyon na walang magandang magawa sa buhay, noh?!

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)