GCash mas pinalawig ang ‘sustainability efforts’ sa Green Transaction

Pinatatag pa at pinalawig ng nangungunang finance application na GCash ang garantiya’t dedikasyon sa kanilang sustainability efforts sa pamamagitan ng bago nitong in-app feature na Green Transaction Alerts.

Ang bagong feature na ito ay nagpapakita ng bilang o gramo ng carbon emission na nababawas sa kada digital na transaksiyong ginagawa ng bawat user katulad ng bank transfer at pag-send ng pera online.

Ayon kay GCash Sustainability Head CJ Alegre, nakatatak na sa paraan ng serbisyo ng GCash ang sustainability.

“We’ve provided ways for our users to see how their actions on the app also contribute to environment-friendly actions that ultimately protect our planet and contribute to a greener future,” sabi ni Alegre.

Nakipagtulungan ang GCash sa China Beijing Environmental Exchange noong 2019 upang kalkulahin ang carbon emission na mayroon ang bawat digital transactions na mula sa manual. Nabuo at naisakatuparan ang Green Transaction Alerts gamit ang mga kalkulasyong ito.

Ang pagpapababa ng carbon emission ay nagagawa ng bawat user dahil nababawasan nito ang paggamit ng papel at plastik pati na sa koryente at transportasyon na may malaking koneksiyon sa mga manual na transaksiyon.

Sinabi pa ni Alegre na patuloy silang humahanap ng paraan upang mas maging sustainable ang GCash upang mas mabigyan ng plataporma ang bawat Pilipino para maprotektahan ang kalikasan.

“This is only the beginning as we’ll gradually make these alerts available for other transactions in the coming months,” dagdag pa niya.

Kasabay ng Green Alert Transactions, mas pinaigting ng GCash ang iba pang in-app feature nito na nagpopokus sa sustainability kagaya ng GForest na binibigyan ng kapangyarihan ang mga user na makapag-ambag sa reforestation efforts ng bansa sa pamamagitan ng paggamit ng green energy o green points mula sa mga digital transaction.

Mahigit 63,000 tons na ng carbon emission ang nabawas ng GCash sa pamamagitan ng 2.7 milyong punong naitanim ng kompanya. Samantalang, 11,800 na mga lupa at 11,600 na mga magsasaka naman ang naagapayan ng GCash gamit ang suporta ng users mula sa GForest.

“Combining the power of tech with innovation and creativity, we hope this will form a habit for Filipinos to consciously act towards creating a positive impact with every simple digital transaction they make,” pagtatapos ni Alegre.