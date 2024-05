Umalma na ang actress na si Bea Alonzo at idinaan na niya sa legal na paraan ang diumano’y paninira sa kanya ng ilang showbiz columnists at online talk show hosts.

Pinost ng entertainment reporter ng GMA Integrated News na si Nelson Canlas ang lara¬wan ni Bea sa loob ng Quezon City Prosecutor’s Office kung saan daw ito nagsampa ng tatlong magkakahiwalay na criminal case ng cyber libel laban kina Cristy Fermin, Ogie Diaz, at ng mga co-host nila, at gayundin ang isang online basher na nagpapanggap na malapit sa aktres.

Ayon daw sa nakasaad sa complaint affidavit ng Kapuso actress ay naging biktima raw ito ng mga sunod-sunod na paninira diumano nina Ogie at Cristy at gayundin ang mga mali, malisyoso at mapanirang impormasyon na mula naman sa nasabing online basher na nagiging topic naman daw sa kanilang mga online talk show at column.

Ang issue na nabanggit sa post ni Nelson ay hindi raw pagbabayad ni Bea ng tamang buwis.

Sa ngayon ay wala pang pahayag ang kampo nina Ogie at Cristy kaugnay ng balitang ito. (Byx Almacen)