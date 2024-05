Cian Golloso ng AMA kumana ng 103 puntos

TUMIKADA si AMA player Cian Golloso ng 103 points sa PCUBL game last April 30, 2024 na ginanap sa Amoranto Sports Arena versus UST-Angelicum.

Ang nasabing record ay history sa liga, pinakamaraming puntos na nagawa ng isang manlalaro sa laro.

Hindi naging madali sa kanya ang paggawa ng ganoon karaming puntos pero dahil na rin sa suporta ng kanyang teammates at ang kanyang pambihirang galing sa 3 points ay nakamit niya ang record sa liga.

Nagpapasalamat siya kay former PBA All-Star at ngayon ay Commisioner Gary David, kay PCUBL President Jonas Guiao sa magandang liga na binuo nila upang maipakita niya ang kanyang galing at sa AMA owner na si Amb. Amable R. Aguiluz V, President Amable C. Aguiluz IX, VP Darwin Dominguez at basketball consultant Arnel Hibo.

Ito ang pang-anim na panalo ng juniors at wala pang talo.

Nagpapasalamat din siya sa mga kakampi niya na sina Bobet Monterozo, Oliver Almonte, Justin Elduayan, Rosfer Palad, Josh Orabana at Dave Llego. Dahil sa suporta at sipag nila, nagawa ni Cian ang isang history sa PCUBL Juniors Basketball Tournament Season 2.

***

Binabati ko ang Elite basketball team sa kanilang panalo sa Throwdown at City Hoops na liga na parehong papasok sa championship kaya salamat sa sipag ng mga manlalaro at mga coaches na sina Benjie Diswe, Yong Catequista, Judah Villamor at Jeus Albano.

Magkakaroon ng open tryout ang AMA basketball seniors, juniors, women’s at ang volleyball women’s at men’s squad tuwing MWF sa AMA University sa Project 8, Quezon City, 2pm, puwede po ninyo tawagan sina coach Benjie Diswe at Yong Catequista for more info.