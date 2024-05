Cedric, Deniece 40 taon kulong

HINATULAN ng Taguig Regional Trial Court (RTC) ng parusang habambuhay na pagkabilanggo ang negosyanteng si Cedric Lee, modelong si Deniece Cornejo at dalawang iba pa sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng TV host at comedian na si Ferdinand “Vhong” Navarro.

Bukod kina Lee at Cornejo, sinentensyahan ng Taguig RTC Branch 153 na guilty sa nasabing mga kaso sina Ferdinand Guerrero at Zimmer Raz.

Personal pang dumalo sa promulgation sina Raz at Cornejo na agad dinakip sa korte.

Kinansela na rin ng korte ang piyansa ng mga akusado.

Samantala, naglabas ng warrant of arrest ang korte laban kina Lee at Guerrero.

Inutusan din ng kortre ang mga akusado na bayaran si Navarro ng kabuuang P300,000 bilang danyos.

“All monetary awards shall earn legal interest rate of 6% per annum from the finality of the judgment until fully paid,” ayon sa korte.

Bagama’t hindi dumalo si Navarro sa korte, sinabi ng kanyang legal counsel na si Atty. Alma Mallonga na natanggap na ni Navarro ang desisyon at nagpapasalamat ito at nabigyan ng hustisya ang kanyang sinapit.

Noong 2014, nagsampa ng kasong serious illegal detention ang Department of Justice (DOJ) laban kina Lee, Cornejo, Raz, Guerrero, Bernice Cua Lee, Jose Paolo Gregorio Calma at Sajed Fernandez Abuhijleh dahil sa pagkulong kay Navarro sa condominium unit ni Cornejo sa Taguig noong Enero 22, 2014 kung saan siya binugbog.

Samantala, sa isang desisyon noong Pebrero 8, 2023, pinagbigyan ng Korte Suprema ang petisyon ni Navarro na kumukuwestiyon sa desisyon ng Court of Appeals (CA) noong Hulyo at Setyembre 2022 na humantong sa pagsasampa ng mga kasong rape at acts of lasciviousness laban sa kanya sa mga korte sa Taguig.

Noong Marso ng nakaraang taon, ibinasura ng Korte Suprema ang nasabing mga kaso.

Bago ibinasura ang nasabing mga kaso, nakulong si Navarro sa National Bureau of Investigation (NBI) detention center at Taguig City Jail Male Dormitory dahil sa warrant of arrest na inilabas ng korte sa Taguig laban sa kanya..

Noong Disyembre 6, 2022, nakalaya si Navarro sa Taguig City Jail Male Dormitory matapos magpiyansa ng P1 milyon.(Betchai Julian/Vince Pagaduan)