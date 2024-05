Belle ‘kinidnap’ ni Donny

Hindi natuloy ang kasal nina Stephen at Ling, characters nina Darren at Belle Mariano sa ‘Can’t Buy Me Love’.

Sa ending ng episode 142 ng serye sa streaming platform na Netflix ay pinakita ang papagpanggap ng isang lalaki bilang driver ng bridal car kung saan sumakay si Ling.

Maraming DonBelle fans ang natuwa dahil nangangahulugan itong hindi na nga matutuloy ang kasal nina Stephen at Ling, pero worried pa rin sila dahil hindi pinakita kung sino ang kumidnap sa dalaga.

Nakahinga naman ng maluwag at napatili ang fans sa sumunod na episode dahil ang kidnapper pala ni Ling ay walang iba kundi si Bingo na character ni Donny Pangilinan, ha!

Dahil mahal ni Ling si Bingo ay hindi ito pumalag sa pangingidnap sa kanya ng binata.

Kilig ang mga sumunod eksena kung saan tinawagan ni Ling ang kanyang amang si Wilson na ginagampanan ni Rowell Santiago kung saan nagpaalam siya na hindi na niya itutuloy ang kasal at sasama na siya sa lalaking mahal niya, na si Bingo nga.

Shinare naman ni Donny sa kanyang Instagram account ang mga behind the scene photos sa loob ng bridal car.

“Mam paselfie,” sey niya sa kanyang caption.

Ni-repost din niya ito sa kanyang Instagram story.

“Selfie muna bago kidnappin,” caption niya sa kanyang story.

Nag-comment naman ang kanyang ina na si Maricel Laxa.

Sey nito, “Mabuti naman at ikaw Bingo ang kumidnap! Buti may lakas ka pa after your ambush.”

Tinutukoy nito ang pang-ambush ni Mang Ibe (Cris Villanueva) kay Bingo.

Speaking of Mang Ibe, malalaman na sa final week ng serye kung sino ang kasabwat niya sa pagpatay kina Divine, Edward, at Annie.

Exciting! (Byx Almacen)