Bea Bell markado

MAKIKILATIS ang galing ng kabayong si Bea Bell pagsalang nito sa Philracom Rating Based Handicapping System Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Markado sa mga liyamadista si Bea Bell dahil siya ang napipisil ng tatlong karera tipsters sa programa kaya asahang makakakuha ito ng maraming benta paglarga ng karera sa unang race.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA)-Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Bea Bell na nasa Bell Racing Stable na pag-aari ni Elmer De Leon.

Si De Leon ang ama ng sikat na volleyball player na si Bea.

May distansiyang 1,200 metro, makakatagisan ng bilis ni Bea Bell sina Marilag, Creation Of Adam, Saratoga Chrome, Dazzlingab, Batang Cabrera at Front Runner.

Nakalaan ang P15,000 added prize na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta, habang may karagdagang P11,000 para naman sa winning horse owner.

Tatanggap din ng P4,500 ang breeder ng mananalong kabayo habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)