Nanawagan si Senate President Juan Miguel Zubiri kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na ikonsidera ang pagsertipika bilang urgent ng P100 daily minimum wage increse bill.

Ito’y matapos ipag-utos ng Pangulo sa mga Regional Tripartite Wage and Productivity Board ang pagsuri sa minimum wages para sa kani-kanilang mga rehiyon sa gitna ng mataas na inflation, gayundin sa National Wages and Productivity Commission.

“A legislated minimum wage hike is the best gift that the President can give to all our workers,” sabi ni Zubiri sa isang statement.

Nanawagan din siya kay Marcos na suportahan ang P100 umento sa sahod ng mga mangagawa sa pribadong sektor na nauna nang inaprubahan sa Senado.

“I also urgently appeal to our President to consider Senate Bill No. 2534, or the P100 Daily Minimum Wage Increase Act, which will be a massive step toward giving our hardworking laborers the living wages that they deserve. Perhaps it can even be certified as urgent, given the continued spike in the prices of goods owing to inflation,” saad pa ni Zubiri.

Inaprubahan na sa Senado sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukala noong Pebrero at ngayo’y na¬kabinbin sa Kamara de Representantes. (Dindo ¬Matining)