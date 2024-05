NAGDEKLARA na ng state of calamity ang pamahalaan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARRM) dahil sa matinding epekto ng El Niño phenomenon sa rehiyon.

Naglabas ang Office of the Chief Minister ng Proclamation 002 s. 2024 na naglalayong tulungan ang mga apektadong komunidad na pabilisin ang response operation at recovery effort ng gobyerno.

“This declaration will effectively control the prices of the basic goods and commodities for the affected areas and afford the BARMM and its LGUs ample latitude to utilize and appropriate funds for rescue, recovery, relief, and rehabilitation efforts of, and to continue to provide basic services to, affected populations, in accordance with the law,” nakasaad sa proklamasyon.

Inatasan dito ang mga kaugnay na ahensya ng BARRM na ipatupad ang agarang tulong sa mga biktima tulad ng medical assistance, relief, rehabilitation work at iba pa.

Sa ilalim nfg Republic Act 11054 o Bangsamoro Organic Law, may kapangyarihan ang chief minister ng BARMM na magdeklara ng state of calamity tuwing may kalamidad na nakakaapekto sa buhay at ari arian ng rehiyon. (Natalia Antonio)