Barbie nagpasabog ng kaseksihan

Ang bongga ni Barbie Imperial sa dalawang sexy pics na pinost niya sa kanyang social media account, ha!

Nataranta nga agad ang mga kalalakihan at marami ang nagkomento na nagpasabog daw ng kaseksihan si Barbie.

Sey lang ni Barbie sa pics na pinost niya, “Ang init.”

In two hours nga lang, may 38.7k likes, 803 shares na agad ang posting na iyon ni Barbie sa Facebook.

More than 2k naman ang comments, ha!

May mga nagsabing nakakapang-init lalo ang kaseksihan ni Barbie, ha!

“Grabe na nga ang init, lalo pang nag-iinit dahil kay Barbie,” ang nagkakaisang komento ng fans.

Well, iba nga ang kaseksihan ni Barbie, na talaga namang pinagkakaguluhan ng mga kalalakihan, ha! (Jun Lalin)