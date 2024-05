ANG Ateneo de Manila University (AdMU) pa rin ang may pinakamataas na ranggo sa hanay ng mga unibersidad sa bansa.

Ito ay ayon sa 2024 Times Higher Education (THE) Asia University Rankings kung saan ang AdMU ay nasa 401–500 na ranggo, kasunod ang De La Salle University (DLSU) at ang University of the Philippines (UP) na kapwa nasa 501–600 na ranggo.

Samantala, parehong napabilang sa 601+ rank ang Mapua University (Mapua) at University of Santo Tomas.

Ayon sa THE, kasama sa ranking ang 739 na unibersidad mula sa 31 teritoryo sa daigdig.

Gumagamit anila ang Asia University Rankings ng 18 performance indicator gaya ng World University Rankings pero muli itong na-calibrate para ipakita ang mga katangian ng mga institusyon ng Asia.

“The universities are judged across all their core missions – teaching, research, knowledge transfer and international outlook – to provide the most comprehensive and balanced comparisons available,” saad ng THE.

Samantala, nanguna sa ranking ang Tsinghua University sa China na sinundan ng Peking University at National University of Singapore. (Vince Pagaduan)