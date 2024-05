Alyssa Solomon, Lady Bulldogs walang balak na pahiritin FEU

Mga laro sa Sabado:

(Araneta Coliseum)

2:00pm – DLSU vs NU (men)

4:00pm – NU vs FEU (women’s)

MULING sasandalan ng last year’s runner-up National University (NU) Lady Bulldogs sina Alyssa Solomon, Bella Belen at Vange Alinsug upang tapusin agad ang Far Eastern University (FEU) sa semifinals ng UAAP Season 86 women’s volleyball tournament na lalaruin sa Smart Araneta Coliseum, Sabado.

Isang beses lang na kailangang talunin ng Lady Bulldogs ang Lady Tamaraws dahil may tangan na twice-to-beat incentive ang top seed sa eliminations round.

Inirehistro ng Lady Bulldogs ang 12-2 karta at mabibiyayaan ng bonus ang top two teams pagkatapos ng 14-game elimination round, napunta ang isa sa University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses na pangalawa sa team standings.

Liyamado sa laban ang NU dahil tinalo nila ang FEU sa first at second round ng elims, magsisimula ang kanilang paluan sa alas-4 ng hapon.

Nakaraang Miyerkoles ay winalis ng Lady Bulldogs ang Lady Tams sa tatlong set matapos magsanib ng puwersa sina Solomon, Belen at Alinsug na nagtala ng 13, 12 at 11 markers, ayon sa pagkakasunod.

Isa sa maiinit na teams ang NU dahil sa pagwalis sa second round ng elimination kaya tiyak na kakapitan din nila ang momentum.

Panigurado namang hindi magre-relax ang Lady Bullodgs sapagkat alam nilang may bangis ang Lady Tamaraws.

Ibabangga ng FEU ang tigasin nilang attacker na sina Faida Bakanke, Chenie Tagaod at Gerzel Petallo. (Elech Dawa)