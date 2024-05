BUKOD sa volleyball, may talento rin pala sa pagbalat ng mangga ang kapitana ng Creamline Smashers na si Alyssa Valdez!

Bihasa rin ang superstar ng CS sa pagtatalop ng mangga na dahil sa galing ay aakalain mo pang vendor ng prutas sa Divisoria.

Sa katunayan, viral na ang video ni Alyssa habang nagbabalat ito ng mangga.

Nangasim pa nga ang mga follower ng kapitana habang pumapapak ito ng tinalupan niyang manggang hilaw with matching bagoong.

Sabi pa, legit daw itong Batangueña.

“Green mango addict! Yay for the little things in life that make us super happy,” caption ni Alyssa sa post niya sa Facebook na mayroon nang dalawang milyong view, 89K reaction at 1.1K comment.

Narito ang say ng ilang tagahanga:

“Batangueña nga siya… kahit pagbalat ng mangga.”

“Tunay na Batangueña lang ang nakakapag-talop ng mangga na ganyan ang style.”

“I like it also yummy idol.”

“Wow mangga with bagoong yummy x2.”

(Issa Santiago)