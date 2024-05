Wesley So hebigat mga katapat sa 2024 Superbet Chess Classic

NAKATAKDANG sumagupa ni Super Grandmaster Wesley So sa magaganap na Grand Chess Tour 2024 Superbet Chess Classic na lalaruin sa Hunyo 25 hanggang Hulyo 6 sa Grand Hotel Bucharest, Romania.

Nakalaan ang $350,000 guaranteed prize, inaasahang mapapalaban nang todo si 30-year-old So kontra siyam na tigasing grandmasters ng chess sa buong mundo.

May ELO rating na 2757 at pang-siyam sa world rankings, posibleng magbigay ng magandang laban kay Cavite-born So sina world No. 2 player US GM Fabiano Caruana, GM Ian Nepomniachtchi ng Russia at Iranian-French GM Alireza Firouzja.

Ang ibang kalahok sa tournament na nakalaan ang $100,000 premyo sa magkakampeon ay sina GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan, GM Maxime Vachier-Lagrave ng France, GM Rameshbabu Praggnanandhaa ng India, GM Anish Giri ng the Netherlands, Indian GM Gukesh Dommaraju at GM Bogdan-Daniel Deac ng Romania.

Ipatutupad sa nasabing event ang 10-player single round robin format kaya tiyak na masisiyahan ang mga fans kahit sa online lang nila mapapanood ang bawat laban.

Kukubrahin ng second placer ang $65,000, mapupunta sa third hanggang sixth ang $48,000, $32,000, $26,000 at $21,000 ayon sa pagkakasunod.

May premyo ring $18,500, $16,000, $13,000 at $10,000 ang seventh hanggang 10th. (Elech Dawa)