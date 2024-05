Nakakamatay ang water cannon pressure na ginamit ng China Coast Guard (CCG) para itaboy ang dalawang barko ng Pilipi-nas sa Scarborough Shoal noong Martes, ayon kay Philippine Coast Guard (PCG) spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tarriela.

Sinabi ni Tarriela na nag-level up na ang pambu-bully ng China sa West Phi¬lippine Sea dahil gumagamit na sila ng water can-non na sobra ang lakas at puwedeng ikamatay ng tao.

“Well, if we are going to look at how it bent the railing of the Philippine Coast Guard vessels because of the water cannon, ob-viously that would be very fatal,” wika ni Tarriela sa isang press conference.

Nitong Martes, 10 barko ng China ang nagtulong-tulong upang maharang ang dalawang barko ng Pilipinas sa pagdadala ng suplay sa mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal.

Parehong binomba ng tubig ang BRP Bagacay ng PCG at ang BRP Datu Bankaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR).

Napansin nila na ang water cannon pressure ay lumampas na sa lebel ng nakakamatay na 200 pounds per square inch (PSI).

Ito rin umano ang unang pagkakataon pa pati ang barko ng PCG ay binomba ng tubig ng China.

“‘Yung nakaraang resupply mission natin sa Ayungin, ang tina-target lang nila ng ganitong katinding high pressured water cannon ay mga resupply boats,” ani Tarriela.

“This is actually the first time na direct attack with so much forceful pressure ng water cannon against a Philippine vessel,” dugtong pa niya.