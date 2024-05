Unang Ginang suportado FIVB hosting ng Pilipinas

NAABOT ng solo hosting ng Pilipinas sa FIVB Volleyball Men’s World Championship 2025 ang malaking hakbang matapos na ipangako ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kanyang buong suporta sa ginanap na makasaysayang organizational meeting sa Malacañang nitong Martes.

“The First Lady readily gave her full support to the country’s solo hosting of the world championship,” sabi ni Philippine National Volleyball Federation (PNVF) President Ramon “Tats” Suzara pagkatapos ng pulong sa First Lady’s Office sa PMS Building sa Palasyo.

“She’s so enthusiastic about the event and show everyone in the room her love for sports,” dagdag ni Suzara.

Sa pagpapatibay ng suporta ng Malacanang, hiniling ng Unang Ginang ang pinakabatang anak ng Pangulo na si William Vincent Araneta Marcos na sumali sa pulong na nagtakda rin ng pundasyon ng Local Organizing Committee (LOC) para sa 32-bansa kabilang ang Pilipinas sa World Championship na itinakda sa Setyembre 12 hanggang 28 sa Smart Araneta Coliseum at SM Mall of Asia Arena. (Lito Oredo)