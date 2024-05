Pansamantalang sinuspinde ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente tuwing may kakapusan sa power supply sa bansa.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa harap ng nararanasang matinding epekto ng El Niño phenomenon sa bansa.

Sinabi ng Pangulo na dahil sa matinding init, tumataas ang konsumo ng kuryente at nakakadagdag ito sa pagtaas ng presyo ng enerhiya.

“Kahapon lamang ay kumilos na ang ERC upang pansamantalang isuspinde ang operasyon ng tinatawag na Wholesale Electric-ity Spot Market o WESM kapag may idineklarang Red Alert ang System Operator o NGCP (National Grid Corporation of the Philippines),’’ wika ni Marcos sa kanyang talumpati sa Labor Day event sa Malacañan nitong Miyerkoles.

‘’Ito ay naglalayon na pigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa gitna ng kalamidad na dulot ng El Niño,’’ dagdag ng Pangulo.

Ang WESM ay nilikha sa ilalim ng Section 30 ng Republic Act No. 9136 o Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) of 2001. Dito binebenta at binibili ang kuryente sa mas mataas na presyo.

Kapag nasa yellow o red alert ang suplay ng kuryente, bumibili ng kuryente ang mga distribution utility sa WESM sa mas mataas na rate upang hindi magkaroon ng brownout sa kanilang franchise area.

Ang WESM ay pinapatakbo ng Philippine Electricity Market Corporation (PEMC).

Naunang inihayag ng Presidente na binabantayan ng gobyerno ang mga kaganapan sa epekto ng matinding init ng panahon dulot ng El Niño, kasama na rito ang presyo ng kuryente dahil ayaw ng pamahalaan na mas lalo pang mahirapan ang taumbayan sa nararanasang krisis sa kasalukuyan. (Aileen Taliping)