Sharon Cuneta handa nang mag-quit sa showbiz?

Marami sa fans at supporters ng Megastar na si Sharon Cuneta ang nataranta sa pinost niya kamakailan sa social media.

Sabi kasi ni Shawie, “l am very much enjoying my private life… When I leave, I won’t need a big concert or any bells and whistles to say goodbye…

“Will do it quietly, and I will bring all the love you have given me for over four and a half decades, and I will leave you mine…

“I am so thankful for all you have given me. I love you all very much.”

Tanong tuloy ng marami — nagpaparamdam na ba si Shawie na magku-quit na siya sa showbiz?

Isang malapit sa Megastar ang tinanong namin tungkol sa posting na iyon, pero ang tanging nasabi nito ay wala silang alam.

May iba naman ang nagtatanong kung may pinagdadaanan ba ang Megastar ngayon?

‘Yung sinabi raw ba ni Shawie na kapag nag-quit siya ay gagawin niya iyon sa tahimik na paraan ay agad-agad na raw ba?

Sabi naman ng fans ng Megastar, hindi nila ma-imagine ang showbiz na wala ang isang Sharon Cuneta.

Sana raw ay huwag biglaan ang magku-quit ni Sharon. Na sana ay matagal pa bago niya maisipang tuluyang iwanan ang showbiz.

Sabi nga ng fans ni Shawie, kailangan pa siya ng showbiz. Na kailangan pa siya ng laksa-laksa niyang fans.

Sana nga ay hindi iniisip ni Shawie na iwan na ngayon ang showbiz.

Naku, kahit kami naman ay na-sad sa post niyang ‘yon, ha!

Tsk… tsk… tsk… (Jun Lalin)