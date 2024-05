Sey mo Sam? Catriona, Nicholas Galitzine pinakilig mga faney

Ang daming nainis, nainggit kay Catriona Gray. Bukod sa na-interview niya sina Anne Hathaway at Nicholas Galitzine via zoom, naka-attend pa siya sa New York City premiere ng pelikula nila, ha!

Pero siyempre, marami rin ang naaliw, kinilig sa photo na magkasama sila, na sabi nga, parang bagay sina Cat at Nicholas, ha!

Anyway, si Nicholas Galitzine nga ay unang nakilala sa mga role niya sa mga proyektong Purple Hearts, Red, White & Royal Blue, Bottoms, High Strung, The Craft: Legacy, at sa musical film na Cinderella.

At ito nga, bida rin siya sa ‘The Idea of You’ na isang American romance and comedy film, na base sa novel na may parehong titulo, at sinulat ni Robinne Lee.

At ‘yun nga, nakaramdam ng inggit ang mga fan, lalo na `yung deds na deds kay Nicholas, dahil may photo nga si Catriona na pinost sa pag-attend niya sa premiere nito, at kasama pa si Nicholas.

Pero marami rin talaga ang kinilig, at nag-isip na parang bagay na maging magdyowa ang dalawa, ha! Pero `yun nga lang, mukhang may dyowa naman si Nicholas, at alam naman nating okey na ulit sina Cat at Sam Milby, di ba?

“Snapz from last night’s #TheIdeaOfYou NYC premiere!” sabi lang ni Cat.

At heto nga ang inggit na inggit na reaksiyon ng mga faney:

“OMG last slide. Super crush ko `yan si Nicholas.”

“Nakakainis ka Cat. Last slide.”

“Bagay sila, terno pa ang suot.”

“I haaaaatteeee you Cat. Chos lang.”

“The last photo, nakakainggit naman.”

“You killed the last photo with Nicholas.”

“Nakakainis, pero bagay kayo ni Nicholas.”

“You look good together. I hope you get to know each other. Super kilig.”

“My heart is so kilig. Sana start na ito.”

“Queen and Nicholas. Bagay nga sila. Hahahaha.”

“He looks so pogi, it looks like he’s a wax sculpture in a wax museum. You look gorgeous, Queen.”

“Enjoy life to the fullest Ms. Gray.”

Bongga! (Dondon Sermino)