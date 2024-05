Salamat ‘Spiderman’! No. 29 ni Arwind Santos iniretiro ng San Miguel

PORMAL nang iniretiro ng San Miguel Beer ang jersey No. 29 ni Arwind Santos sa halftime ng SMB-Blackwater game sa PhilSports Arena nitong Miyerkoles.

Emosyunal si Arwind nang itaas ang framed jersey niya.

Naging sakit ng ulo ng mga kalaban ang tubong Lubao, Pampanga na high-flyer noong kapanahunan sa PBA, nakilala sa bansag na ‘Spiderman’ dahil sa trademark na paglalambitin sa rim pagkatapos dumakdak, nasa backboard ang dalawang paa.

Binigyan siya ni SMB governor Robert Non ng jersey at cap.

Pinangunahan nina commissioner Willie Marcial at SMC sports director Alfrancis Chua ang ceremony.

Nasa ceremony din ang mga kasama niya dati sa original na Death Five ng San Miguel – sina June Mar Fajardo, Chris Ross, Marcio Lassiter at Alex Cabagnot na mula Beermen ay nalipat sa Terrafirma.

“Masaya ako, masaya ang pamilya ko, ‘yung wife, mga anak ko,” ani Santos, 42. “Kasi hindi lahat nabibigyan ng ganung opportunity na i-retire ang jersey.”

Naroon din si coach Leo Austria, arkitekto ng siyam na championship ng Death Five at San Miguel mula 2011 hanggang 2019.

Nalipat si Arwind sa NorthPort noong 2021.

Sinaksihan ng kanyang asawa at mga anak ang retirement, pinalibutan ng kasalukuyang henerasyon ng Beermen.

Nagsimula din sa wala si Arwind, nagbakal-bote, nagpataya daw siya ng ending at jueteng, nagtinda sa kalye.

Kung may pagkakataon, gusto pa ng 6-foot-4 forward na second pick overall ng Air21 noong 2006 mula FEU na maglaro.

“Okay nga dapat, sana. Kaso matatagalan pa, kailangan ng kontrata, trades kasi ‘yung rights (sa akin) nasa NorthPort pa,” dagdag ni Santos, ang 2013 MVP na dalawang beses naging Finals MVP (2011 Governors, 2014-15 Philippine Cup). (Vladi Eduarte)