Royce game makipaglandian kay Teejay

Game na game sina Royce Cabrera at Teejay Marquez na magkaroon pa ng panibagong proyekto na sila pa rin ang magka-partner.

Sa ‘Makiling’ nga ay umamin ang karakter ni Royce (pulis nga siya), na isa rin siyang bading, at bet niya ang karakter ni Teejay.

At ‘yun nga, kung sakaling mabigyan pa raw sila ng panibagong project na sila ang magka-partner ay game na game sila.

“Sa Makiling kasi ang bigat ng karakter ko. Ang hiningi ni Direk na atake roon, kailangan kong ilabas ang tunay na lambot ko. Na sa harap ng karakter ni Teejay, dapat ipakita ko ang tunay na ako, kung gaano ako kalambot, kung gaano ako kadesperado na makuha ang loob niya.

“Thankful kami ni Teejay kasi nagabayan kami ng maayos. Pero, dahil nagka-work na rin kami before ni Teejay, kaya medyo kampante na, alam na namin ang kung paano kami magbabatuhan ng mga linya, kung paano namin kakapain ang emosyon ng isa’t isa.

“At naging audition piece rin namin `yon, kaya may idea na rin kami sa gagawin. At happy nga kami dahil maganda ang feedback ng mga tao. Kasi, alam naman natin, na ako, si Teejay, bilang mga kaalyado kami ng LGBTQ++, malaking bagay na naibigay namin ang hinihingi sa scene na `yon, kasi alam naman natin na maraming mga LGBTQ member ang hirap ilantad ang pagkatao nila,” sabi ni Royce.

Natutuwa nga sila na may mga fan na sila na ang tawag ay TeeRoyce, ha!

“Hahahahaha! May TeeRoyce na pala. Sige, tuloy lang! Hahaha! Walang problema. At ‘yun nga, may ginawa na kami ni Teejay noon, na mag-partner kami, kaya game na game!” sabi na lang ni Royce.

Well, ngayong Biyernes na nga magtatapos ang ‘Makiling’ at marami ngang dapat abangan na kaganapan! (Dondon Sermino)