Patuloy umanong magtatrabaho ang Kamara de Representantes upang maitaguyod ang kapaka¬nan ng mga manggagawang Pilipino, ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Sa kanyang Labor Day message, sinabi ni Romualdez na isusulong ng Kamara ang mga batas na titiyak sa patas na labor prac-tices, magtataguyod ng kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa, at sisiguro na pakikinabangan ng lahat ang paglago ng ekonomiya ng bansa.

“The government is steadfast in its resolve to create more job opportunities and to foster an environment where labor rights are protected and economic opportunities flourish. We pledge to enhance our efforts in equipping our workforce with the skills needed for the jobs of tomorrow through robust education and training programs,” sabi ni Romualdez.

“Your hard work, resilience and patriotism drive the progress of our nation. Together, let us continue to uphold and protect the dignity of labor as we move forward to a brighter and more prosperous future,” dagdag pa nito.

Kinilala rin ni Romualdez ang dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino na kilala sa kanilang work ethics, pagiging malikhain at kakayanan na malagpasan ang mga kinakaharap na hamon. (Billy Begas)