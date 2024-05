PSC sinaluduhan mga pinuno, coach sa grassroots program

PINAHALAGAHAN ng Philippine Sports Commission (PSC) ang dedikasyon ng mga sports leader at coach sa pagtatatag ng konkretong grassroots program at pagtuklas ng mga bagong talento sa National Grassroots Sports Summit na ginanap sa Bacolod City sa Negros Occidental.

“What’s most important among coaches and leaders here is the passion you have. Being an ordinary coach can create an extraordinary athlete in the future,” sabi ni PSC Commissioner Edward Hayco.

Si Hayco, na siyang itinalagang lead commissioner para sa grassroots initiative program ng ahensiya, ay patuloy na gumagala sa lahat ng sulok ng bansa upang maihatid ang pangako ng PSC sa pagpapaigting ng agenda nito ayon sa mandato ng konstitusyon.

Naganap na ang sports summit sa Legazpi City, Cagayan de Oro City, Pagadian City, Angeles City, Tuguegarao City, Zamboanga City at kamakailan sa Bacolod City. Ang susunod na edisyon ay darating sa mga sports stakeholder ng Kidapawan City sa Cotabato.

Kabilang sa mga pangunahing paksang tinalakay sa summit ay ang blueprint ng local grassroots initiative sa loob ng Iloilo City at panghihimasok sa kaukulang legal na batayan na maaaring gamitin ng mga lider at coach para sa lobbying partnerships sa kanilang local government units.

Binigyang-diin din ni Hayco ang kahandaan ng PSC na magbigay ng teknikal na suporta, sa tulong ng mga national sports associations, sa lahat ng mga coach upang ganap na mabigyan sila ng tamang formula ng pagbuo ng mga tulad nina Olympic gold medalist Hidilyn Diaz at Gilas Pilipinas big man June Mar Fajardo

Ibinahagi naman ni PSC Commissioner Matthew ‘Fritz’ Gaston ang kaparehong sentimyento ni Hayco nang dumalo rin siya sa pinakahuling summit na isinagawa sa STI West Negros University.

Sa Zamboanga City, ang summit bago ang Bacolod leg, ay humigit-kumulang 1,200 ang dumalo mula sa iba’t ibang asosasyon tulad ng mga miyembro ng Private Schools Athletic Association, Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. (Lito Oredo)