Pantasya si Marian: TikTok star Pabby umaming tomboy

Isa sa mga sikat sa TikTok ngayon na nasa ‘The House of Collab’ ay si Pabby, na may 1.2M followers, at 15M likes na.

Ang ganda ni Pabby sa personal, at iisipin mo nga na ang dami-rami na niyang naging boyfriend, ha!

Pero, maling-mali pala, dahil si Pabby ay isang lesbiana. At ang nakakasorpresa, may anak na rin siya na pitong taon na ngayon, ha!

Sa pagdalaw ko nga sa ‘The House of Collab’, naloka nga ako sa mga kuwento o rebelasyon niya sa buhay niya.

Pag-amin ni Pabby, 2016 ay una siyang nakipagrelasyon sa kapwa babae. Buntis daw siya noong panahon na `yon. At ang dyowa niyang girl ay buntis din.

“Sabay kaming buntis!” kaswal na sabi ni Pabby.

Kumalat nga raw sa social media ang kuwento ng buhay nila, na pareho silang buntis na magdyowa. Pero siyempre, nauwi rin sa hiwalayan ang relasyon nila.

Pero sa ngayon, may dyowa raw siya, at babae nga rin, at sa ‘The House Of Collab’ nga raw niya nakilala.

“Sabay kami sa lahat ngayon, palagi kaming pantay! Hindi po kami naghihilaan pababa, sabay kaming umaakyat,” sabi ni Pabby.

Pero heto pa ang mas kina-shock ko, dahil sabi rin niya, ang tatay raw ng anak niya ay hindi niya naging dyowa. Pinagsamantalahan nga raw siya, kaya siya nagkaanak.

“Wala po akong naging boyfriend talaga. Puro girlfriend talaga.

“Noong nabuntis ako, inisip ko paano ang future ko, eh, 18 years old pa lang ako. Pero noong lumalaki na ang anak ko, naisip ko na suwerte ako, dahil nagkaroon ako ng malambing, matalinong anak, na makakasama ko sa pagtanda ko,” sabi ni Pabby.

Aminado si Pabby na pangarap niyang mag-artista noon pa man. Nag-audition daw siya sa Pinoy Big Brother, StarStruck, pero hindi siya pinalad.

Nakapag-guest na rin siya sa ‘Bawal Judgmental’ ng ‘Eat Bulaga’ na ang pinahuhulaan ay kung sino nga raw ang tomboy.

“Out and proud po ako!” sabi pa niya.

Anyway, si Marian Rivera ang dream niya na makasama, makatrabaho sa harap ng kamera. Bet din niyang gumawa ng content na kasama si Marian.

“Gusto ko nga siyang makita, dahil since Marimar, Darna, Dyesebel, pinapanood ko na siya. Gustong-gusto ko talaga siya. Ang ganda kasi niya, ang seksi-seksi pa niya. Ang galing pa niyang umarte.

“Sa Marimar pa lang, 2008, bata pa lang ako, alam ko na agad na lesbian ako, dahil crush ko talaga siya.

“Pag nakita ko siya, iha-hug ko talaga siya. Crush at idol ko talaga siya!” pahayag ni Pabby.

Anyway, dahil nga raw sa pagiging content creator niya, malaki na ang nabago sa buhay niya. Natuto na raw siyang humarap sa mga tao, sa mga sumusuporta sa kanya.

“Pagdating sa financial, malaki talaga ang naitulong. Dito ko naranasan sa ‘The House of Collab’ na kumita ng 6 digits. Sa pagla-live stream lang, at sa mga project na binibigay nila, kumikita rin talaga. Sa live stream pa lang sa TikTok, kumikita na, kasi marami nga ang nagsi-send.

“Malaki talaga ang kita sa social media. Dapat alam mo lang kung paano gamitin talaga,” sabi na lang ni Pabby.

Kaloka ang kuwento ni Pabby, di ba? (Dondon Sermino)