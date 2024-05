Pabuya sa doktor, conflict of interest nga ba?

Natatawa ang inyong lingkod na paratang laban sa Bell-Kenz Pharma Inc. ng unethical practice na kinabibilangan ng mga doktor sa bansa.

Ang sinasabing “unethical practice” ay pagbibigay ng commission at ibang mga pabuya, gaya ng trips abroad at mga mamahaling alahas at kotse, sa mga doktor na diumano’y nagpi-prescribe ng mga medisina ng Bell-Kenz Pharma Inc.

Ang Bell-Kenz Pharma Inc. ay isang korporasyon na pagmamay-ari diumano ng ilang mga doktor (at doktora) na nagi-import ng mga medisina na gawa sa ibang bansa gaya ng US at India.

Sus ginoo, matagal nang gawain ng halos lahat ng pharmaceutical companies sa bansa yan upang ma-promote o mabili ang kanilang mga produkto!

Inuulit ko, halos lahat ng pharma companies sa bansa ay nagbibigay ng commission at ibang klaseng pabuya sa mga doktor na nagpi-prescribe ng kanilang mga gamot.

Bakit ko alam ito? Ako’y naging medical representative (detailman) ng isang multinational company noon.

Lantaran pa nga ang pagbibigay pabuya sa mga doktor na nagbibigay ng malaking negosyo sa mga pharma companies.

Yung mga raffle ng mga bahay at lupa at kotse o trips abroad, for example, sa mga medical conventions ay isang pamamaraan na bigyan ng incentives ang mga doktor na mga suki ng kanya-kanyang pharmaceutical companies.

Of course, mga lubhang malalaking pharma companies sa bansa o foreign multinational companies ang nagbibigay ng ganitong mga perks o incentives sa mga doktor na suki nila.

Walang mangyayari sa Senate probe na isinasagawa tungkol sa tinatawag nilang multi-level marketing ng mga doktor dahil walang aamin sa kanila. Loko-loko lang ang doktor na aamin dahil kasiraan niya ito.

Kahit na ang Philippine Medical Association na samahan ng mga doktor (doktora) sa bansa ay walang mangyayari sa Senate investigation kapag walang indibidwal na manggagamot na magrereklamo laban sa Bell-Kenz.

Sa totoo lang, ang practice ng pagbibigay ng commission at ibang pabuya sa mga doktor sa pag-prescribe ng medisina sa kanilang mga pasyente ang dahilan ng pagtaas ng gamot sa bansa.

Kung ang gawaing ito ay matigil baka bumaba nang todo-todo ang medisina at kaya nang bilhin ito ng mga mahihirap.