Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers (DMW) na gamitin ang P2.8 bilyon na pondo para sa proteksiyon at pangangailangan ng mga overseas Filipino workers (OFW) lalo na sa panahon ng kagipitan.

Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo matapos pangunahan ang ika-122 selebrasyon ng Araw ng Paggawa nitong Miyerkoles sa Malacañan.

Sinabi ng Pangulo na gagamitin ang Aksyon Fund para tulungan at proteksiyonan ang mga OFW na nalalagay sa mahirap na sitwasyon upang makamit ang katarungan at mailigtas sila sa epekto ng pandaigdigang krisis at emergencies.

Kasama sa utos ng Pangulo sa DMW ay ang pagtulong sa mga OFW na na¬ngangailangan ng pagkalinga, repatriation at rein-tegration services.

Nais din ng Presidente na palakasin ang diplomasya sa paggawa sa bilateral at multilateral level para sa makataong kundisyon ng OFWs sa ibang bansa. (Aileen Taliping)