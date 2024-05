IPINAGKIBIT-BALIKAT ni leading Rookie of the Year candidate Angeline “Angge” Poyos ang mga hiyaw patungkol sa pagiging ikatlong sunod na rookie na posibleng makakuha ng MVP award, bagkus ay nakatuon ang pansin nito sa pangarap ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses na makuha ang kampeonato sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Unang beses na iginawad ang pagiging Rookie-MVP kay Mhicaela “Bella” Belen ng National University (NU) Lady Bulldogs noong 84th season, na isa rin sa pangunahing kandidata para sa pinakamataas na parangal na pang-indibiduwal ngayong taon, habang sinundan ito sa naturang award noong isang taon ni reigning Rookie-MVP Angel Anne Canino ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers.

Mas tutok umano ang atensiyon ng 20-anyos mula Balilihan, Bohol sa pinaka-inaasam ng koponan, kesa sa pangsariling karangalan. Sinabi ni Poyos na target nila ang 86th season na korona sa pagpasok ng koponan sa Final Four sa ikalawang pwesto para sa twice-to-beat na bentahe kontra defending champions na Lady Spikers, na kanilang tinalo sa huling araw ng eliminasyon sa bisa ng 22-25, 25-23, 25-16, 25-15 panalo nitong nagdaang Sabado.

“No expectations naman na makuha ko iyung award. Thankful ako sa kanila na nagsisigawan sila kanina, pero bonus na lang siguro iyun kung sakali man,” wika ni Poyos matapos ang laro nang kumamada ito ng 22 puntos mula sa 18 atake, tatlong blocks at isang service ace kasama ang tigalawang digs at receptions. “Sobrang saya po kasi nakuha namin iyung twice to beat advantage,” dagdag ni Poyos, na nakalikha ng 290 puntos sa kabuuan ng elimination round.

Kinapos ng isang puntos ang super-rookie spiker sa kapwa rookie outside hitter na si Cassiey Dongallo na mayroong 291 puntos matapos makalikha ng 28 puntos na hambalos para sa University of the East (UE) Lady Warriors sa panalo kontra sa University of the Philippines (UP) Lady Maroons.

“Talagang nagtrabaho kaming lahat and pinagsipagan naming lahat. Nangibabaw iyung puso and tapang namin today kaya nakuha namin iyung panalo,” saad ng 5-foot-5 hitter. “Basta importante para sa akin is iyung championship and iyun talaga ang pinaka-main goal namin this season.”

Inaasahang muling babanat si Poyos kasama sina Jonna Perdido, Regina Jurado, Pia Abbu, Xyza Gula, Bianca Plaza, Em Banagua, ace playmaker Cassie Carballo at ace libero-team captain Detdet Pepito sa darating na Linggo sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Isang panalo na lamang ang kinakailangan ng Espana-based lady squad upang makabalik muli sa finals na huling beses nilang napuntahan noong Season 81 kontra Ateneo Blue Eagles, habang huling beses nagwagi ng korona noong Season 72 taong 2010. (Gerard Arce)