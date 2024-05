Michelle Gamit, CSB dinomina Lady Altas

Mga laro Biyernes:

GINAMIT ng College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers si Michelle Gamit upang pagulungin ang University of Perpetual Help System DALTA, 25-14, 25-18, 25-7 para lumapit sa elimination round sweep sa NCAA Season 99 women’s volleyball tournament na nilaro sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Miyerkoles.

Kumana si Gamit ng 13 points para tulungan ang three-peat seeking Lady Blazers na ilista ang malinis na walong panalo at manatiling nasa tuktok ng team standings.

Magaan na nasilo ng Taft-based squad CSB ang panalo sa Lady Altas, umabot lang sa 65 minuto ang naging bakbakan.

Nalasap naman ng Lady Altas ang pangalawang sunod na kabiguan, tangan nila ang 4-4 karta at nasa pang-anim na puwesto.

Nakatuwang ni Gamit sa opensa sina Zam Nolasco at Jessa Dorog na may 11 at 10 markers ayon sa pagkakasunod, inilista rin ng huli ang walong digs at walong receptions.

Namuno sa puntusan para sa Perpetual Help si Mary Rhose Dapol na nagtala ng siyam na puntos, pito ang inambag ni Krisha Cordero habang apat ang kinana ni Cyrille Joie Almeniana.

Pakay ng Lady Blazers na sikwatin ang awtomatikong pagsampa sa championship round pagharap nila sa Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates sa Linggo habang katapat ng Perpetual ang Emilio Aguinaldo College Lady Generals.

Nasa pangalawang puwesto ang Lady Pirates na may 6-1 card, pangatlo naman ang Letran Lady Knights tangan ang 5-2 record. (Elech Dawa)