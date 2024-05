Michael Cinco ibinida Global Fashion Influencer award ni Pia

Ang bongga ni Pia Wurtzbach dahil ibinida talaga ng Pinoy international fashion designer na si Michael Cinco ang award na natanggap ng beauty queen-actress sa Dubai, United Arab Emirates kamakailan, ha!

Sey ni Michael sa pictures ni Pia na pinost niya, “Stunning fashion icon PIA WURTZBACH @piawurtzbach receives Global Fashion Influencer of the Year wearing a custom-made couture #MichaelCinco gown and ©bulgari jewelries at the prestigious EMI GALA AWARDS in Dubai Festival City….

“Great styling by @perrytabora … ©theemigala Gdrmicheldaher… #couture #M5Celebrities #PiaWurtzbach #EMIGALA2024 #Dubai #MichaelCinco.”

Siyempre, ikinatuwa ng fans, supporters ni Pia ang ginawang iyon ni Michael, ha!

Lalo pa kasing naging bongga ang Global Fashion Influencer of the Year award ni Pia dahil flinex nga iyon ni Michael, na hindi lang sikat sa UAE, kundi sa buong mundo, ‘noh?!

Sabi nga ng fans ni Pia, nangangahulugan lang iyon na matindi ang bilib ni M5 (paboritong tawag kay Michael) kaya ibinida nito ang latest achievement/award ng ating Miss Universe 2015.

Sobrang nakakabilib din daw dahil gown na gawa mismo ni M5 ang suot ni Pia sa event na iyon.

Pero siyempre, may mga kontra pa rin. May mga basher na ayaw manahimik at kung ano-ano ang kinomento sa post ni Michael.

Nakakaloka, ha! (Jun Lalin)