Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Department of Trade and Industry (DTI) na iangat ang kakayahan ng micro, small and medium enterprises (MSMEs) sa pamamagitan ng paggamit ng modernong teknolohiya tulad ng pag-gamit ng Artificial Intelligence o AI upang makasabay sa mabilis na pagsulong ng kaunlaran.

Sa ipinatawag na sectoral meeting ng Presidente nitong Martes sa Malacañang, sinabi nitong kailangang makasabay ang mga MSME sa takbo ng panahon para sa physical at online demand dahil sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya.

Kaya nais aniya nitong mailarga ang paggamit ng AI sa MSMEs ay upang masiguro ang maayos na pagnenegosyo sa bansa.

“We are not teaching them to be engineers, AI engineers. We’re not teaching them to be blockchain engineers. We’re teaching them how to use the system that we have provided. That, I think, we have to be clear about that,” anang Pangulo.

Batay sa record na naitala noong 2022, 99.59% ng MSMEs ang kumakatawan sa mga establiisimento sa Pilipinas at nakapag-ambag ng 65.10 % sa kabuuang trabaho sa bansa. (Aileen Taliping)