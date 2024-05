Maja umalma nanganak na

Agad na nilinaw ni Maja Salvador, via Instagram broadcast na hindi pa siya nanganganak.

Ang dami nga raw tumatawag sa kanya nitong Martes ng umaga, para kumustahin siya sa panganganak.

“Hi guys! Hello! Hello from Canada!

“Some of my friends and family are getting confused because someone shared fake news saying I already gave birth.

“Just to clarify, this is my latest ultrasound showing that my baby girl hasn’t arrived yet.

“Thank you!” sabi ni Maja.

Kaloka, pati pala panganganak ngayon ay pini-fake news na rin, ha!

Anyway, sa latest Instagram story ni Maja ay makikita naman ang mga ganap niya sa Canada, na nagpapa-treatment siya o nagpapaganda siya, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)