Kiko nag-effort sa b-day ni Miles kaysa kay Elijah

Emotional na nag-celebrate ng kanyang 27th birthday si Miles Ocampo sa Eat Bulaga nitong Miyerkoles.

Iyak ng iyak si Miles habang pinasasalamatan ang kanyang legit Dabarkads family.

“Gusto ko lang po mag-Thank you Dabarkads, hindi ko po makakalimutan nu’ng unang pasok ko sa ‘Eat Bulaga,’ one month pa lang ako noon pero binigyan na ninyo ako agad ng birthday prod. Hindi ko in-expect ever na magiging parte ako ng pamilya na ‘to, so thank you po.”, yan ang madadaming birthday message ni Miles.

“Forever ko pong sasabihin na, Legit Dabarkads ako,” pagtatapos na mensahe ng birthday girl.

Na- surprise rin si Miles at ang team studio nang biglang sumulpot sa studio si Kiko Estrada na may dala pang bouquet ng flowers.

Sa EB rin kasi nagsimula ang tuksuhan kina Miles at Kiko.

Hindi naman nagtagal si Kiko sa studio .Agad din itong umalis matapos bumati at bumeso sa dabarkads host. Nagmano rin ito sa nanay ni Miles na nasa audience kasama ang dalawang kapatid na lalaki ng aktres bago tuluyang magpaalam.

Hinanap naman ng mga netizen ang birthday greetings ni Elijah Canlas, ang tinuturong boyfriend ng aktres na umano’y nakabalikan niya.

Buti pa raw si Kiko nag-effort na pumunta sa studio kahit busy sa pagte-taping ng serye nito sa TV5.

Happy Birthday Miles!