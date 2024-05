KDLex concert nangangamoy second night agad

Grabe ang fans ng KDLex love team nina KD Estrada at Alexa Ilacad!

Nagbubunyi nga sila dahil in 15 minutes lang ay sold out agad ang VIP tickets para sa ‘KDLEX in Concert’ ng fave love team nila.

Ang concert ngang iyon ay magaganap sa Music Museum on May 31.

Sabi nga ng fans nina KD at Alexa, hindi raw sila magtataka kung mabenta na agad ang iba pang tickets para ma-sold out na agad ang concert ng kanilang mga idolo.

May iba rin ang nagkomentong nangangamoy second night agad ang KDLex concert!

In fairness, kahit ilang gabi pa iyan ay kayang-kaya naman talagang mapuno nina KD, Alexa ang Music Museum dahil sobrang supportive sa kanila ang kanilang mga fan.

Ang tsikang nakarating nga sa amin, may fans daw sa ibang bansa ang KDLex love team na talaga namang gumagastos para ‘yung ibang fans sa Pilipinas ay makapanood din ng concert nina KD at Alexa.

May iba rin daw fans abroad na uuwi pa ng Pilipinas para mapanood ang concert na iyon sa Music Museum, ha!

Nakakabilib talaga ang pagmamahal ng KDLex fans kina KD, Alexa.

‘Sakalam’ (malakas) talaga ang tambalang KD, Alexa, ‘noh?!

‘Yun na!