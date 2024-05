Ivana dedma: Zeinab, Donnalyn, Alex bakbakan sa Asoka trend

Parami nang parami ang sumasakay sa Asoka Trend, ha! At kabugan sila ng konsepto.

Si Alex Gonzaga, nilagyan ng comedy, at dinamay pa ang nanay niyang si Mommy Pinty, ha! Pero, panalo naman `yon sa viewers sa TikTok, na sa loob ng isang araw ay may 21.1M views na, ha!

“Surprise! My entry! Asoka na kasok-asoka!” chika ni Alex.

Siyempre, join na rin si Zeinab Harake na sa loob ng 15 oras ay may 8.8M views na sa TikTok, ha! At yes, bagay na bagay kay Zeinab dahil maganda rin talaga ang mukha niya, ha!

“Lebanese-Filipina! Asoka trend by me!” sey naman ni Zeinab.

Hindi rin naman nagpakabog si Donnalyn Bartolome, na sa loob ng isang araw ay may 8.4M views na sa TikTok, ha!

“Here’s your highly requested Asoka makeup! Last day na ba today?” sabi naman ni Donnalyn.

Anyway, hindi naman sumawsaw si Ivana Alawi sa Asoka trend, dahil mas gusto niyang paingayin ang ‘Piliin mo ang Pilipinas’ na sa loob ng siyam na araw ay humamig nan g 32.4M sa TikTok.

Si Andrea Brillantes naman ay nagsabing busy siya at hindi niya kayang mag-effort sa ngayon, na kapag ginawa raw niya kapag hindi na siya busy ay tapos na ang trend o hindi na sikat.

Si Marian Rivera naman, mas bet din ang ‘Marimar’, ‘yun nga lang, sa video na ginawa niya, na pinagsama niya ang ‘Marimar’ at ‘Asoka’ ay nagkaproblema sa TikTok, na na-mute nga, kaya kailangan niyang i-delete na lang. Makikita pa rin naman `yon sa Facebook niya.

Well, kanya-kanya talagang eksena sa TikTok, ‘di ba? Kailangan marunong kang sumabay, marunong kang sumakay.

Pero kung kaya mo naman na gumawa ng kakaibang style, gumawa ng ingay sa sarili mong paraan, mas bongga talaga. (Dondon Sermino)