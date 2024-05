Ikaw na ba si Mr. Right? ‘Kim pinagyabang pag-angkas sa motor ni Paulo

Super proud si Kim na ipangalandakan ang photo na nakaangkas siya kay Paulo Avelino. At bongga nga ang ginamit na music na ‘Mr. Right’ ha!

Aliw na aliw ang mga fan sa post na `yon ni Kim. Kasi nga, dahil sa interview ni Luis Manzano kay Paulo sa YouTube channel niya, at nabanggit nga ang pangalan ni Kim, na kung saan ay nag-trending nga, heto nga at nasundan na ang ganap na `yon, na super proud nga si Kim.

“Kami lang po ito!” sabi ni Kuya.

At siyempre, may mga hashtag din `yon na #kimpau at #kuyakimpau.

Yes, si Kim Atienza o Kuya Kim nga ang nakaangkas kay Paulo. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga netizen, dahil talagang sinakyan na nila ang mga chika.

Pero di ba, may mga chika nga na nakita si Kim Chiu na nakaangkas sa motor ni Paulo? At parang `yun nga ang bet palabasin sa photo na ito nin Kuya Kim at Paulo, ha!

“Bagay,” sabi ni Sam YG.

“Sec. Kim wassup?” chika ng isang fan.

“Linlang,” hirit naman ni Kuya Kim.

“Na-linlang kami ni Sec. Kuya Kim!”

“Hahahaha, damay-damay na ito.”

“For the win!”

“Ang kulit eh. Anon a?”

“Legit na KimPau, pero `yung song ang nagdala, Mr. Right.”

“The trending KimPau! It’s because of Luis Manzano, eh.”

“Grabe ka Kuya Kim. Di pinalampas sa picture, may caption pa, at ang music Mr. Right. So, paano makakailag si Kim Chiu? Hahahaha.”

Kaloka!