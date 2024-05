Huwag ipasa sa taumbayan ang kapalpakan

Sa harap ng isang matinding krisis sa tubig, heto na naman ang pamahalaan sa isang pamilyar na tugon: “Magtipid ng tubig.”

Ang panawagang ito, bagama’t tila responsable, madalas na nagtatago ng higit na malalim na isyu–ang kabiguan ng pamahalaan na tugunan ang ugat ng krisis. Sa paglilipat ng pasanin sa taong-bayan upang tipirin ang tubig, tunay bang tinutugunan ng mga pamahalaan ang problema o inililipat lang nila ang responsibilidad?

Tingnan natin ang diskarte na ito. Ang paghiling sa mga mamamayan na tipirin ang tubig ay nagpapahiwatig na ang responsibilidad ay nakatutok sa kanilang balikat. Ngunit ito ba ay patas? Hindi ba dapat na ang pamahalaan, na may kakayahan at kaalaman, ang nangunguna sa pagsusuri ng mga makabuluhang solusyon sa kakulangan ng tubig?

Ang katotohanan ay ang mga tao ay may natural na pagkukusa na tipirin ang mga bagay na may kaakibat na gastos. Ang tubig, isang mahalagang kalakal, ay kasama rito. Ang mga indibidwal at negosyo ay maingat sa kanilang paggamit ng tubig dahil ang labis na pagkonsumo ay naglalakip sa mas mataas na mga bayarin. Sa madaling salita, ang pang-ekonomiyang prinsipyo ng kakapusan ay nagsisigurado na ginagamit ng mga tao ang mga mapagkukunan nang mahusay. Kaya, kapag hinimok tayo ng mga opisyal ng pamahalaan na tipirin ang tubig, ito ay nagbibigay sa atin ng agam-agam.

Bukod pa riyan, ang panawagan sa taong-bayan na limitahin ang paggamit ng tubig nang may kasamang banta ng parusa o multa ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng tiwala sa kanilang responsibilidad. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga mamamayan ay likas na mapang-abuso at kailangang laging paalalahanan upang magtipid. Ang ganitong pananaw ay sumisira sa talino at konsensya ng mamamayan. Isipin mo, para turuan pa ang taong-bayan kung ilang minuto lamang dapat maligo ang mga tao ay isang malaking sampal sa ating kakayahang mag-desisyon para sa sarili. Nakakatawang nakaiinis din na sa kabila ng panawagang magtipid, ang isang sangay ng pamahalaan ang nauudyok naman na damihan ang konsumo ng tubig ng mga tao upang makaiwas sa mga peligro sa kalusugan.

Sa totoo lang, ang mga nasa pamahalaan ba ay umiiwas lamang sa kanilang pananagutan para magpatupad ng epektibong programa para sa seguridad ng tubig? Ang seguridad sa tubig ay tumutukoy sa pagpapatiyak ng sapat na malinis na tubig para sa iba’t ibang layunin tulad ng domestic, industriyal, at agrikultura, pamamahala ng mga peligro tulad ng baha at tagtuyot, pagpapanatili ng kalidad ng tubig, at pagtitiyak ng pantay na access at pangmatagalang katatagan ng mga yaman ng tubig. Ito ay isang kritikal na isyu dahil ang malinis at maaasahang tubig ay mahalaga sa kalusugan, seguridad sa pagkain, ekonomikong pag-unlad, at pangangalaga sa kalikasan.

Sa isip ng marami, kung maayos lamang ang ginawa ng mga nasa pamahalaan ang kanilang gawain, hindi tayo haharap sa isang krisis sa una. Sa halip na umasa sa pagtitipid, na likas naman sa tao, ang pamahalaan ay dapat mag-invest sa mga solusyon sa pangmatagalan. Ito ay nangangahulugan ng pag-tugon ng sistemiko sa mga isyu tulad ng polusyon, kawalan ng mga kagubatan, at pagbabago ng klima, na nagpapalala sa kakulangan ng tubig.

Hindi mapagtatakpan ng pagtitipid ang kabiguan ng pamahalaan sa humanap ng pangmatagalang solusyon.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.