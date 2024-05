Don Trollano, San Miguel humarabas sa 10-0 karta

TINAPAKAN ng San Miguel Beer ang silinyador sa fourth quarter para takbuhan ang Blackwater 124-109 sa PBA Philippine Cup sa PhilSports Arena Miyerkoles ng gabi.

Naka-10 points lang sa first three quarters si Don Trollano, humarabas ng 15 sa final period lahat mula sa labas ng arc.

Limang players ng San Miguel pa ang umiskor ng double digits sa pangunguna ng 26 ni CJ Perez at 21 points, 16 rebounds ni June Mar Fajardo.

May 12 markers pa si Terrence Romeo, 11 kay Marcio Lassiter na naka-tatlong tres din.

Inekisan ng Beermen ang pang-10 sunod na panalo, wawalisin na ang 11-game eliminations kapag nanaig sa Meralco sa Sabado sa Batangas City para kapitan ang No. 1 spot sa quarterfinals.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, franchise record na ang 12 straight wins ng San Miguel mula Games 5 at 6 ng nakaraang Commissioner’s Cup finals.

“It’s not over yet. We still have the 11th step,” pakli ni coach Jorge Gallent. “We’ll just have to match their energy because we know Meralco has to really win to make it to the quarterfinals.”

Kung tatalunin ang Bolts, magiging pang-limang team ang SMB na makaka-sweep sa elims sa kasaysayan ng PBA, unang prangkisa na makaka-dalawang beses.

Humaba pa sa pito ang straight losses ng Bossing, matapos umpisahan ang torneo sa tatlong sunod na panalo ay hindi na nakabalik sa win-column.

Dumistansiya sa 49-34 ang Beermen sa second quarter pero nakabalik ang Bossing, naibaba sa 88-80 pagkatapos ng three.

Sa halftime ay ini-retire ng San Miguel ang No. 29 jersey ni Arwind Santos, instrumento kasama ng Death Five nina June Mar, Lassiter, Chris Ross at Alex Cabagnot sa isang dekadang dominasyon ng Beermen – siyam na kampeonato mula 2011 hanggang 2019. (Vladi Eduarte)