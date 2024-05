Daniel sakalam ang hatak sa amusement park

Sa Abante unang nalaman na isa si Daniel Padilla sa business partner ng isang amusement theme park sa Tanauan, Batangas.

Nailibot na ni Daniel ang pamilya at mga kaibigan sa J’Castles nang mag-celebrate siya ng kanyang 29th birthday.

At nitong Miyerkoles, May 1 ay opisyal na itong binuksan sa publiko.

Kahit soft opening pa lang ng bagong business venture na ito ni Deej ay dinumog na agad ito ng mga fan.

Maaga pa lang ay nakaabang na ang followers ni Daniel sa main entrance ng palasyo.

Hindi pa nakakauwi ang aktor mula noong Sabado at doon na siya pansamantalang nag-stay sa Tanauan, Batangas .Dahil dito, maaga siyang nakatawid sa nasabing venue para sa opening ceremony na ginanap bandang 11:00 ng umaga.

Masayang Deej ang humarap at nakihalubilo sa publiko. Halatang proud na proud ang aktor sa bago niyang business venture kasama ang mga partner niya. Super hands on siya rito. May say talaga siya sa mga makikitang attraction at promotion ng bagong negosyo.

Sabi nga ng isang solid fan ni Daniel, “The King’s Castle is now officially open!”

Bukod kay Deej, kinaaliwan at pinagkaguluhan din ang official mascot ng theme park na kamukhang- kamukha ng aktor. Kakambal nga raw ito ni Daniel. (Ogie Narvaez Rodriguez)