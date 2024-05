Chinita Princess mag-aayuda sa magdyowa

May special task si Kim Chiu, ha!

Sa bagong segment ng ‘It’s Showtime’ na ‘Showing Bulilit’ ay si Kim Chiu ang nabunot ni Argus na magbigay ng ayuda.

Ang nakatutuwa kasi ang kailangang hanapin at bigyan ng ayuda ni Prinsesa Chinita ay mag-dyowang nagdi-date.

Sey nga ng ilang netizen ay baka mainggit si Kim sa makikita niyang mag-dyowang nagdi-date kasi nga fresh pa kasi siya sa hiwalayan nila ng kanyang ex-boyfriend na si Xian Lim.

Sey tuloy ni Kim, “Bakit, anong problema natin? Okay naman tayo ah bakit maghahanap ako nang nagdi-date na mag-dyowa? Tapos bibigyan ko pa ng ayuda?”

Dagdag hirit niya pa sa matatagpuan niyang couple, “Naglalaro po ba kayo ng mahal-mahalan?”

Hanggang sa X (dating Twitter) ay nag-react din ang bida ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’.

Post niya sa X, “Bakit naman ganun @itsShowtimeNa ???? Tuloy ba???”

Mukhang game na siya sa kanyang task dahil inask niya pa ang kanyang mga followers sa X kung saan makakakita.

“San ba mahahanap ‘yung mga nag di-date ngayon? Comment down below para mapuntahan na! Via car lang ha? ‘Wag airplane,” post ni Kim.

Sa susunod na episode ng nasabing segment mapapanood ang paghahanap ni Kim at pagbibigay niya ng ayuda.

Exciting!