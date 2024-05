Batang Manda kakana sa Triple Crown 1st leg

ILANG linggo na lang bago muling masilayan sa pista ang kabayong si Batang Manda sa magaganap na 2024 Philracom “1st Leg Triple Crown Stakes Race” na ilalarga sa Mayo 19 sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Isa si Batang Manda sa pitong tigasing kabayo na inaasahang lalahok sa karetang may distansiyang 1,600 metro.

Mahalaga ang panalo sa unang leg dahil magkakaroon ng tsansa na walisin ang nasabing prestihiyosong karera para sa mga batang kabayo.

Nakalaan ang guaranteed prize na P2.5M na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta, ang ibang naghayag ng pagsali ay sina Added Haha, Bea Bell, Ghost, King james, Morning After at Worshipful Master.

Si Batang Manda na pag-aari ni Benjamin Abalos ang siyang nagwagi sa Road to Triple Crown Stakes Race nakaraang buwan kaya posibleng markado ulit ito sa mga liyamadista.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1.5M, sisikwatin ng pangalawa ang P500,000, mapupunta sa pangatlo ang P250,000 habang P125,000, P75,000 at P50,000 ang fourth hanggang sixth placer, ayon sa pagkakahilera.

Magbubulsa rin ng P125,000 ang breeder ng mananalong kabayo habang P75,000 at P50,000 ang second at third. (Elech Dawa)