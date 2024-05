Baseball game nauwi sa sapakan

NAGSAPAKAN sina Abner Uribe at Jose Siri sa eighth inning ng 8-2 win ng Milwaukee Brewers laban sa ini-host na Tampa Bay Rays Martes ng gabi (Miyerkole/PH time) sa American Family Field.

Nagsimulang uminit ang laro nang kumonekta ng homer si Tampa Bay outfielder Siri laban kay Milwaukee starter Freddy Peralta sa third inning. Pinanood pa ni Siri ang layag ng bola bag nag-jogging para ikutin ang bases.

Sa sixth, tinamaan ng 3-0 fastball ni Peralta sa bandang pigi si Siri. Ejected sa laro si Peralta at si Brewers manager Pat Murphy.

Pagdating sa bukana ng eighth, gumulong papuntang first base ang palo ni Siri sa pitch ni reliever Uribe. Hinabol ni Milwaukee first baseman Rhys Hoskins ang bola, binato kay Uribe na tumakbo sa first para sa out.

Pabalik na sa mound si Uribe, nagkagirian na sila ni Siri.

Umigkas ang kanan ni Uribe, sapol sa mukha si Siri na gumanti rin. Suguran sa field ang mga nasa dugout at bullpen ng magkabila. Ejected sina Uribe at Siri.

Ayon kay Uribe, may sinabing hindi maganda si Siri. Sinabi naman ni Siri na binigyan siya ng shoulder bump ni Uribe.

Sumakay ang Brewers sa three-run homer ni Willy Adames para kolektahin ang panalo. (Vladi Eduarte)