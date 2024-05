Ara pinagamit ang boses sa bagong app ng mister

Ang bongga ng suporta ni Ara Mina sa bagong business venture ng kanyang asawang si Dave Almarinez.

Ayon kay Dave, kahit hindi bahagi ang kanyang asawa sa kanyang company ay full support ito.

“Kabahagi lahat ng ginagawa ko ay si Ara. Super supportive ako sa lahat ng ginagawa niya, sa passion niya sa showbiz. Nage-enjoy kami sa ginagawa namin,” sey niya sa naganap na media conference ng kanyang bagong business.

Dagdag niya pa, “Noong aking pinakasalan si Ara, tinanggap ko ‘yung showbiz career niya. Sabi nga nila, ‘Happy wife, happy life,'”

Ang bagong business niya ay ang ride-hailing app na PeekUp kung saan ang rebelasyon niya na boses ni Ara ang ginamit sa notification sound sa tuwing magkakaroon ng booking.

Nadinig nga namin ang nasabing notification sound sa naganap na media conference at in all fairness bagay na bagay para sa app.

Tuwang-tuwa rin si Ara dahil mas mura ang pamasahe sa app ng kanyang asawa kaysa sa mga naunang ride-hailing apps.

Bonggels! (Byx Almacen)