Andrea, Pia inaabangan ang collab

Na- excite ang mga fan ni Andrea Brillantes nang ipost ng celebrity photographer na si BJ Pascual sa kanyang Instagram story ang photo niya kasama sina Blythe at Pia Wurtzbach.

Buong akala ng faney ay makikipagtalbugan na sa kagandahan at kaseksihan ng Miss Universe 2015 si Andrea.

At dahil nag-trending sa X ang photo nila,nagkaroon tuloy ng pagkakataon ang mga usiserong netizen at mga solid fan ni Blythe na magbigay ng kanilang komento ukol dito.

“Dumarami na secrets mo Blythe, but not complaining, more pa po.”

“Exciting ito. Collab po yan? Both sexy and beautiful. Bongga!”

“Palaban ang byuti ni Blythe kay Queen P!”

“Oh well, mukhang kaabang-abang nga ang pagsasama ng dalawa”

At para malinaw ang mga speculation tungkol sa viral photo, nagtanong-tanong kami sa mga taong involved sa photoshoot.

Pero mabibigo ang mga fan ni Blythe na umaasam na may nilulutong collaboration project ang dalawa.

Magkasabay lang pala ang shoot nina Pia at Andrea sa isang building na may dalawang studios. Nasa itaas ng building ang studio ng Pinay beauty queen at sa ibaba naman daw ang shoot ng Kapamilya actress.

Umakyat lang daw ito para bumati sa kaibigang photographer at kay Pia.

Hopefully nga ay magsama sa isang project sina Pia at Andrea. hindi man sa aktingan kahit sa photoshoot man lang, for sure hit na hit yon sa mga fan nila.

