Amiel Soberano, San Juan City pinapak Marlins ng Sarangani

NAPANATILI ng San Juan Knights ang malinis na kartada mula sa mainit na laro ni Amiel Cris Soberano para pulutanin ang Sarangani Marlins sa iskor na 80-65, habang ginulantang ng Valenzuela Classics VACARGO ang Paranaque Patriots, 70-68, sa pagpapatuloy ng elimination round ng sixth season ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sa Olivarez College Gym sa Paranaque City, Martes ng gabi.

Tinusok ng Knights ang kanilang ikatlong sunod na panalo upang umangat sa unbeaten 3-0 record matapos pagbidahan ni Soberano sa 20 puntos mula sa 8-of-12 shooting kabilang ang 4-of-8 sa tres kasama ang tigatlong rebounds at steals, kasama ang dalawang assists at isang shot block.

Sumuporta si bigman Zachary Huang ng 13 points at pitong boards, habang naglista rin sina Michael Malonzo ng 11 points, walong rebounds at tigalawang assists at steals, gayundin si John Galinato sa 11 puntos at tigatlong assists at steals.

Kinapos naman sa opensa sina Coy Alves sa 13 points, anim na boards, apat na steals at dalawang assists, habang lumista rin ng parehong puntos si Felix John Villarente kasama ang limang boards, samantalang may ambag si Yukihiro Kawamura na 10 marka.

Naputol naman ang four-game winning streak ng Paranaque kasunod ng mintis sa tres ni Jielo Razon upang madismaya ang hometown crowd at bumagsak sa 4-1 marka ang Patriots.

Bago ang mahalagang mintis sa tres ay nagawang maghabol ng Paranaque sa 55-63, na pinagtulungang iahon nina Razon at Mark Yee upang makuha ang bentahe sa 67-66 sa nalalabing isang minuto at pitong segundo.

Umiskor ng layup si Dennis Santos para makuha muli ang kalamangan sa 67-68, na nagawa namang itabla ni Keith Pido sa 68-68 sa split free throw.

Subalit gumawa ng isang play si coach Jhon Velasquez para kay Orin Catacutan upang ibuslo ang panalo. Kumolekta si Catacutan ng 13 points, pitong rebounds at dalawang steals, habang gumawa rin ng sariling 13 points si Fil-Am CJ Payawal kasama ang 11 boards, samantalang kumana si Santos ng 10 points at anim na rebounds para dalhin sa 3-2 kartada ang Valenzuela.

Umangat rin sa 3-2 kartada ang 1Bataan Risers matapos takasan ang Bulacan Kuyas sa 92-90 mula sa pagbibida ni Mitchelle Maynes sa 17 points, pitong rebounds, limang assists at dalawang steals, katulong si Robbi Darang sa 16 puntos, siyam na rebounds at anim na assists. (Gerard Arce)