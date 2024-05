7 tres ni Tyrese Maxey pinahaba buhay ng Sixers

WALA sa kondisyon si Joel Embiid, umeksena si Tyrese Maxey para isalba ang season ng Philadelphia.

Pitong puntos ang tinuhog ni Maxey sa final 25 seconds ng regulation, tumapos ng 46 para balikatin ang 76ers sa 112-106 overtime win kontra New York Knicks Martes ng gabi (Miyerkoles sa ‘Pinas) sa Game 5 ng kanilang East first-round series.

Nakaiwas sa elimination ang Sixers, idinikit ang series 3-2 at babalik ng Philadelphia para i-host ang Game 6 sa Biyernes (araw sa Manila).

Kinumpleto ni Maxey ang four-point play 25 ticks para idikit sa dalawa. Pagkatapos ng free throw ni Josh Hart sa kabila, pinahaginit ni Maxey ang tira mula 35 feet para itabla sa 97, 8 seconds na lang na nagpatahimik sa 19,812 crowd sa Madison Square Garden.

Inilista ni Jalen Brunson ang first 5 points ng OT para sa Knicks bago ibinaon ni Maxey ang pampito at huli niyang 3-pointer para sindihan ang 9-0 run tampok ang three-point play ni Embiid tungo sa 106-102 lead.

Itinabla muli ng tres ni Brunson sa 106, binasag ng basket ni Kelly Oubre, Jr. 62 seconds pa at sinundan ng dalawang free throws ni Tobias Harris.

Tumapos pa rin ng triple-double na 19 points, 16 rebounds at 10 assists si Embiid na hindi sumali sa shootaround dahil sumakit ang ulo at napuwersa sa 9 turnovers.

Tumapos si Harris ng 19 points, 14 kay Oubre.

Kumubra ng 40 points si Brunson pero hindi agad naitulak sa East semis ang New York. May 18 markers si Hart at 17 kay OG Anunoby. (Vladi Eduarte)