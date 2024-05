3 CAFGU utas, 3 pa sugatan sa ambush

NASAWI ang tatlong mi­yembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit (Cafgu) habang tatlong iba pa ang sugatan nang tambangan at ratratin sila ng hindi pa nakikila­lang grupo sa Marogong, Lanao del Sur noong Martes.

Dead on the spot dahil sa tinamong mga tama ng bala sa katawan sina Richard Dorano, Aljon Claver at Gino Sacare, habang sugatan ang tatlo nilang kasamahan na sina Marvi Ausan, Aljai Bagalanon at Renegie Culibao na ginagamot ngayon sa isang ospital sa Marawi City.

Ayon kay Lt. Col. Alanaid Moner, Public Information Office (PIO) chief ng Lanao del Sur Police Provincial Office (PPO), nangyari ang pananambang bandang alas-singko nang madaling-araw sa Barangay East Village ng nasabing bayan.

Lulan ang mga biktima ng isang SUV patungo sa Mini Hydro Plant ng Matling Industrial and Commercial Cooperation (MICC) nang tambangan­ at pagbabarilin sila ng hindi pa nakikilalang grupo.

Sinabi ni Moner na itinalaga sa planta ang mga biktima para bantayan ang lugar.

Base sa inisyal na imbestigasyon, posibleng nag-ugat ang pananambang sa grupo mula sa matagal na umanong away-pamilya o rido sa pagitan ng mga miyembro ng Cafgu at security personnel ng nasabing mini hydro plant.

Sinabi ng pulisya na may mga saksi na sila na nagsabing limang armadong kalalakihan ang rumatrat sa mga biktima gamit ang matataas na kalibre ng baril.

Samantala, anim na basyong bala ng M14 at M16 rifle ang narekober ng pulisya sa lugar. ­(Edwin Balasa)