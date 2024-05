2 nalibing sa ginagawang deep well

Dalawa sa apat na manggagawa ang nalibing nang buhay nang gumuho ang ginagawa nilang balon sa Calauag, Quezon noong Martes.

Kinilala ang mga biktima na sina Joseph Estaka at Joselito Dominiamo na hanggang sa isinusulat ito ay hindi pa narerekober at natatabunan pa rin ng lupa sa ginagawa nilang deep well sa Barangay Biyan sa nasabing bayan.

Samantala, nagtamo lang ng mga galos at agad na nasagip ang dalawa pang manggagawa na sina Ulpiano Valencia Cantara at Saturnino Maraña na nasa itaas lang ng hukay nang mangyari ang insidente bandang alas-5:45 nang hapon.

Ayon sa report ng Calauag police, nasa 13 talampakan na ang lalim ng nahuhukay ng apat na trabahador nang biglang gumuho ang gilid ng lupa sa kuwadradong hukay na may luwang na anim na talampakan.

Samantala, sinabi ng mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) na gagamit sila ng backhoe para marekober ang mga biktima. (Ronilo Dagos)